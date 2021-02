"Estão empurrando Messi para fora do Barça"

O vazamento do contrato que Leo Messi assinou com o Barcelona em 2017 gerou uma grande polêmica e diversidade de opiniões sobre o salário que a estrela argentina recebe na equipe de Barcelona.

O último a dar sua visão sobre o acordo entre o clube argentino e o catalão foi Hugo Sánchez, lenda do México e do Real Madrid, que analisou como uma revelação deste calibre pode afetar o futuro do craque.

"E quanto a Messi, o contrato dele, é mais uma coisa que se junta para que haja polêmica, e isso na minha opinião vai afastar Messi ainda mais do Barcelona, ​​em vez de aproximá-lo e mantê-lo, pelo contrário, estão empurrando ele para fora", garantiu na 'ESPN'.

Da mesma forma, detalhando as numerosas cláusulas contidas no contrato de Messi, 'Hugol' não pôde deixar de notar o substancial bônus de fidelidade que o argentino recebe.

“O que me chamou a atenção foi o bônus de fidelização, que já foram feitos dois pagamentos, perto de 39 milhões de euros. Leo teve a sorte de ser cria da La Masia, que é onde se formam os jogadores do Barcelona. Eu, por exemplo, não tive sorte o suficiente para estar na base do Real Madrid, naquela época esse tipo de bônus não existia, mas se tivesse existido eu adoraria tê-lo no Real", disse.