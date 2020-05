O Milan não encontrou a regularidade que procurava, mas viu brotos verdes aparecerem nesta temporada.

Um deles, o ex-jogador do Real Madrid, Theo, é considerado por unanimidade no 'Calcio' um dos melhores homens da temporada.

O francês falou sobre o que está acontecendo este ano no 'La Gazzetta dello Sport': "Foi um ano muito importante para mim. Eu me adaptei muito rapidamente a um novo campeonato e à pressão de um grande clube".

Theo elogiou Zlatan Ibrahimovic, que disse ser "um presente" poder compartilhar uma equipe com ele. "Estar em contato com Zlatan é um presente, uma oportunidade de melhorar junto com um dos melhores jogadores do mundo", explicou.

O ex-jogador merengue reconheceu sua ótima adaptação ao clube, à cidade e à cultura e tentou analisar seu futuro no médio prazo. "Ainda sou muito jovem e tenho espaço para crescer. Vamos ver o que o futuro reserva", afirmou ele em relação a uma possível mudança de posição como Gareth Bale, que também começou como lateral, na Inglaterra.

O lateral francês negou que ele fosse uma referência para o Milan, pois falta "muitos jogos para poder sê-lo" e estava disposto a lutar para estar na Eurocopa de 2021 com seu país.

Concluindo, ele apoiou Pioli, seu sempre discutido treinador, e se mostrou um grande admirador de Paolo Maldini: "Ele sempre foi uma referência para mim. Estou feliz que ele e seu filho Daniel tenham se recuperado".