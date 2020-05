Estas são as prováveis escalações de Borussia Dortmund - Schalke 04

A Bundesliga está de volta! E pra recomeçar, nada melhor que um emocionante Borussia Dortmund-Schalke 04, nesse dia 26.

Será o grande jogo em que todos os olhos estarão focados no retorno do futebol em meio à pandemia de coronavírus, com a Alemanha como a primeira grande competição a voltar. Uma bela pioneira.

O Borussia Dortmund está na segunda posição, com 51 pontos, quatro atrás do líder Bayern de Munique. Por sua vez, o Schalke 04 é o sexto, com 37 pontos, garantindo vaga na Liga Europa.

Estas são as prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland e Thorgan Hazard.

Schalke 04: Schubert; Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, McKennie, Serdar, Harit; Raman e Matondo.