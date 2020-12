Estas são as semifinais da Libertadores 2020

A Copa Libertadores está em sua reta final e restam apenas quatro times que aspiram a se tornar o novo rei do continente, já que o Flamengo, atual campeão, está fora da disputa.

River Plate, Santos e Palmeiras selaram seu passe para a penúltima instância do torneio há uma semana e nesta quarta-feira, 23 de dezembro, o Boca Juniors se juntou a eles.

O Boca deixou o Racing para trás depois de conseguir um 2-0 no jogo de volta na La Bombonera. Esta partida deveria ter sido disputada em conjunto com os demais jogos de volta das quartas de final, mas o atraso de uma partida do time 'xeneize' devido ao adiamento na época do duelo contra o Internacional de Porto Alegre interferiu em sua caminhada na competição .

Desta forma, as semifinais já estão definidas e levarão a um duplo confronto entre equipes argentinas e brasileiras, que buscarão a tão esperada passagem para a grande final.

Por um lado, o River Plate (que eliminou o Nacional) enfrentará o Palmeiras (que eliminou o Libertad). Um confronto de estilos em que os pupilos de Marcelo Gallardo buscarão chegar à sua terceira final consecutiva.

Por outro lado, o Boca Juniors, depois de superar seu desafio nas quartas de final contra o Racing, enfrentará o Santos, que acabou de esmagar o Grêmio e está em busca de sua primeira final desde 2011.