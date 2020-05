"Estávamos a ponto de anunciar Ronaldinho, mas o Barcelona o contratou"

Scholes, uma lenda do Manchester United, foi um dos líderes dos 'demônios vermelhos' quando o time inglês se reforçou com Cristiano Ronaldo.

Ronaldinho também poderia ter chegado ao clube inglês, mas a contratação foi frustrada. "Não me lembro em que ano, mas pensei que o treinador já o tivesse", disse Scholes em um podcast apresentado pelo ex-jogador de futebol Savage.

"Estávamos na pré-temporada e estávamos prestes a anunciar e dar um número para ele, mas ele mudou de ideia no último minuto e assinou com o Barcelona", lembrou.

O craque brasileiro chegou ao Barça naquele ano pelo PSG, clube em que passou duas temporadas, e permaneceu em Camp Nou até o ano acadêmico de 2007-08.

Naquela pré-temporada, o Manchester United enfrentou o Barcelona e Scholes teve como rival 'Ronnie', que está em prisão domiciliar no Paraguai depois de ser acusado de entrar no país com documentação falsa.

"Realmente queríamos Ronaldinho... Que jogador! Achamos que ele traria algo especial para o time, semelhante ao que Cantona supôs em sua época", explicou Scholes.

"E três dias depois tivemos que jogar contra ele em Seattle, então todos tentaram chutá-lo. Tentamos persegui-lo por não ter vindo conosco", brincou o inglês.

Além disso, o lendário meio-campista do United lembrou outras contratações que poderiam ter ocorrido naquele verão: "Acho que um deles era Damien Duff e Robben também estava muito próximo".