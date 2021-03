'Este será o último ano de CR7 na Juve', diz ídolo do clube

No Real Madrid as portas parecem estar abertas para um possível retorno de Cristiano Ronaldo, diferente do que acontece na Juventus. O futuro do português pode não estar na Velha Senhora, pelo menos é isso o que pensa Toto Schillaci , ex-atacante da Juventus e da seleção italiana.

O projeto Cristiano Ronaldo na Juventus ainda não concretizou o principal objetivo: a conquista de uma Liga dos Campeões. Depois de mais uma eliminação precoce, desta vez nas oitavas de final da competição europeia, muito começou a se falar sobre uma possível saída do português do clube.

E para Toto Schillaci, o divórico entre o time e o jogador pode estar bem perto de se concretizar. Este será seu último ano na Juventus", disse o ex-jogador, em entrevista à Gazzetta dello Sport. “Não sei se o clube vai se oferecer para renovar, o que é certo é que Ronaldo não vai demorar muito para encontrar uma nova equipe".

O ex-jogador disse ainda que confia que Ronaldo vai seguir mostrando o melhor de seu futebol, provando que as críticas direcionadas a ele foram desproporcionais. "Ele vai dar tudo por si e pelo clube, mostrando que o Porto foi apenas um contratempo. As críticas que recebeu na Liga dos Campeões foram excessivas, ele é o melhor atacante do mundo. Pode acontecer de ter um jogo ruim: a Juve, talvez, tenha subestimado o rival", completou o atacante italiano.

Ainda assim, Schillaci não acredita que a Juve vá conquistar o Scudetto nesta temporada. "Na liga, eu acredito que a Inter de Milão irá vencer, mas que a Juve vai seguir na briga até o final", disse.

Atualmente, a Juventus ocupa a terceira colocação da Serie A italiana, com 55 pontos, dez a menos do que a líder Inter. Na segunda colocação, está o Milan, com um ponto de vantagem sobre a Velha Senhora.