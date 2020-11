Estes são os onze finalistas do 'The Best' 2020

Como todos os anos, a FIFA anunciou os onze finalistas para um dos prêmios mais esperados. Trata-se do Prêmio FIFA 'The Best' dado ao Jogador da FIFA 2020, com base nas respectivas conquistas dos jogadores durante o período entre 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020.

A lista de candidatos foi elaborada por um painel de especialistas em futebol masculino. Os votos de torcedores, jornalistas, técnicos e capitães nacionais terão o mesmo peso no resultado final.

Conforme relatado pela FIFA em seu site oficial, os três finalistas para cada prêmio serão anunciados posteriormente, enquanto os nomes de todos os vencedores serão divulgados na cerimônia 'The Best FIFA Football Awards', que acontece 17 de dezembro em Zurique.

Estes são os onze jogadores finalistas do 'The Best 2020':

Thiago Alcántara

Cristiano Ronaldo

Kevin de Bruyne

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Leo Messi

Neymar

Sergio Ramos

Mohamed Salah

Virgil van Dijk