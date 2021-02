Estilo 'Luisito': espanhol morde rival no Campeonato Indiano

O espanhol Edu Bedia foi o grande protagonista de um lance vergonhoso! O atacante, que defende o Goa, mordeu Deepak Tangri do Chennaiyin FC, em partida válida pela 19º rodada do Campeonato Indiano.

Aos 96', com o placar marcando 2 a 2, Tangri saltou com Bedia em uma disputa de bola, na queda, o jogador indiano caiu em cima do espanhol.

Quando ambos estavam caídos no gramado, Bedia mordeu a região da costela do rival, que gritou de dor. As imagens que circulam na internet são bem claras.

É impossível não lembrar de Suárez na Copa do Mundo de 2014, quando mordeu Chiellini. Por essa ação, o uruguaio recebeu uma punição histórica de quatro meses afastado do esporte.

Após a agressão, Edu Bedia utilizou as redes sociais para deixar claro que não mordeu o rival: "Quero esclarecer que na televisão parece que mordo um oponente, quando na verdade acontece apenas uma pequena disputa e um gesto de descontentamento, mas jamais uma mordida. Talvez as imagens pareçam outra coisa, mas Tangri sabe o que realmente aconteceu".