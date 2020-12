"Passei muito mal no verão, agora estou com vontade de lutar"

Leo Messi é uma peça-chave do Barça, senão a mais importante. Tudo gira em torno dele.

Então, quando no verão ele disse que queria deixar o clube, as estruturas foram abaladas. Finalmente, ele decidiu ficar porque não queria entrar em uma guerra legal com o clube do seu coração.

Ele conversou sobre isso com Jordi Évole. O programa 'El món a RAC 1' deu uma prévia da extensa entrevista que será transmitida no programa 'La Sexta' no domingo, 27 de dezembro.

"No momento estou bem. Passei muito mal no verão. Veio por trás. O que aconteceu antes do verão, o fax... Arrastei até o início da temporada", confessou Leo Messi.

O argentino soube superar tudo isso. “Quero poder lutar por tudo o que temos pela frente e entusiasmado. Tudo o que rodeia o Barcelona é difícil, a situação é delicada, mas estou forte”, acrescentou.

Para ver a entrevista completa, será preciso esperar mais seis dias. Messi falará sobre seu passado, seu presente e quem sabe se será seu futuro.

A verdade é que, nesse sentido, depois do que aconteceu no verão, ainda ninguém do Barça se sentou para conversar com o argentino sobre seus planos. Seu contrato termina em junho de 2021 e, a partir de então, o que será dele é um mistério.