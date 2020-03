As contas de Marcelo Gallardo são simples: ganar ou ganar. O técnico não depende de ninguém, e para o River Plate levantar a taça basta ter os três pontos fora de casa contra o Atlético Tucumán.

A vitória não é necessária, já que uma derrota do Boca Juniors garante o título. Com um ponto separando primeiro e segundo colocados, o título também vai para os atuais vice da Libertadores caso os dois empatem.

"Estivemos em situações parecidas com esta, que temos que definir fora de casa, sem nossa torcida. Não é algo que desconhecemos, não será exceção. Não temos que perder o foco no que temos que fazer", afirmou.

"Será importante estar bem e aproveitar a partida decisiva. Esperamos poder comemorar à noite. Vamos enfrentar um duro adversário em um campo complicado com a torcida em cima", acrescentou Gallardo.

Concluindo as declarações, o técnico valorizou o momento do time: "Se no começo do ano tivessem me dito onde estaríamos agora, eu assinaria embaixo. Chegamos líderes, um ponto acima do vice e com tudo para definir dependendo de nós. Estamos muito dentro".