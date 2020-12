"Estou entre os cinco melhores atacantes do mundo"

Não é nenhuma surpresa dizer que Romelu Lukaku começou a temporada em grande forma e com uma pontaria ao alcance de poucos. O belga já soma onze gols em 13 jogos, números que o colocam entre os '9' da moda.

Além disso, ele mesmo sabe o nível que está mostrando nesta temporada e não hesitou em se dar o crédito por isso. O atacante, na capa da 'France Football', deu uma entrevista à revista francesa, na qual falou sobre seu desempenho e seu estilo de jogo.

“Faço parte do 'top 5' do mundo! Se Cristiano, Messi ou Lewandoski ultrapassam seus limites, por que não eu?”, questionou o jogador no que parecia ser uma declaração de intenções do limite que ele quer colocar em sua carreira .

Assim, em um estilo de jogo tão característico pela sua força devido ao seu grande porte físico, Lukaku enfatizou o seguinte: “Taticamente, em termos de posicionamento e movimentos, não posso estar errado”.

O belga encontrou o seu lugar na Inter de Milão de Antonio Conte e se tornou um dos grandes atacantes do momento. Além disso, ele é titular do XI titular da Bélgica, candidata a erguer a taça da Eurocopa 2021.