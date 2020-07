Ibrahimovic não esconde seu descontentamento com o fato de atuar em uma equipe sem grande competitividade. Recentemente, o atacante do Milan afirmou ser difícil permanecer no clube.

"Me disseram que se aposentar nos Estados Unidos era fácildemais, por isso voltei ao Milan. Estou aqui por pura paixão, até porque estou jogando praticamente de graça", disse em entrevista publicada por 'La Gazzetta dello Sport'.

Tudo indica que o sueco esteja perto de uma despedida amarga do Milan, cuja diretoria está insatisfeita pelas declarações de Zlatan nas últimas semanas segundo a imprensa local.

Aos 38 anos, o jogador faz parte da lista de jogadores com contratos válidos até o final da atual temporada. Por isso, poderá buscar outra equipe sem precisar ser negociado.