"Estou onde sempre sonhei e não leio as notícias"

Enquanto o Barcelona continua fazendo as contas para fortalecer a equipe no próximo mercado de inverno, Martin Braithwaite continua fazendo seu trabalho. Nem mesmo a falta de minutos o separa do sonho de ter sucesso no Barça, onde parece ser impossível.

O ex-atacante do Leganés surpreendeu 'Bold.dk' com suas palavras. Ele reconheceu que não acompanha o que é dito sobre ele na imprensa e que vive um sonho. Portanto, está fora de questão ser transferido para outro clube.

“Não sigo as notícias. Vivo a minha vida e sei do que se trata. Claro que ouço coisas, mas não presto atenção. O Barça é um grande clube e muitas coisas se escrevem. Os jornais têm que escrever muitas coisas porque sabem que qualquer coisa que publicam sobre o Barça atrai muita atenção ”, explicou.

"Muita coisa está acontecendo no Barcelona, ​​mas eu só me concentro no que posso controlar. Jogo futebol e não posso fazer nada para o resto. Quando eu acordo todos os dias, só penso em jogar futebol", continuou.

“Como jogador de futebol, você tem a ambição de jogar no melhor time e com os melhores jogadores. Estou onde sempre sonhei. Você só tem a melhorar se estiver em um time como o Barcelona. Estou feliz porque estou em um momento fantástico da minha vida e está tudo indo bem, no caminho certo. Estou numa altura em que penso que posso continuar a crescer como jogador. Calmo e feliz ", concluiu o atacante dinamarquês.