"Estou preparado para o Barça, não me dá medo"

Emerson deixou o Atlético-MG com destino ao Barcelona, mas acabou no Betis. O jovem lateral foi emprestado ao time do sul da Espanha para ganhar experiência e vem se destacando por lá.

O clube azulgrana já pensa em trazer o jogador para o Camp Nou antes de final do seu empréstimo. O brasileiro conversou com o diário 'AS' e se mostrou aberto a essa possibilidade.

"Sim, já estou preparado para no Barcelona. Também me perguntaram isso antes de jogar pela Seleção principal de Brasil e respondi a mesma coisa", disse.

"Só penso no presente. Se você tem a cabeça em outro lugar não joga bem. No Betis estou aproveitando LaLiga, os meus companheiros e a cidade. Se em nove meses tenha ir, irei encantado. E se continuar no Betis, também", completou.

O lateral de 21 anos, revelou não sentir medo de vestir a camisa do Barcelona. "Não tenho medo. Jogar pelo Barça é um sonho que tenho desde criança. Sempre fui torcerdor do Barcelona pelos craques brasileiros que passaram por lá como Ronaldinho ou Dani Alves. E tambén por Messi ou Abidal", concluiu.

Na atual temporada, Emerson disputou 24 jogos com a camisa do Betis, marcou três gols e deu cinco assistências.