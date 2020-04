Estrangeiros da Juve voltarão à Itália entre domingo e segunda-feira

O futebol italiano começa a ver a luz no fim do túnel muito lentamente. Apesar do fato de o confinamento ter sido estendido no país transalpino até maio, o 'Calcio' já projeta o caminho de retorno.

De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', jogadores estrangeiros da Juventus que partiram para seu país durante a crise do coronavírus começarão a retornar entre domingo e segunda-feira.

O objetivo do 'Vecchia Signora' é retomar o treinamento em pequenos grupos, mas a Juventus levou em consideração que aqueles que estiveram fora do país terão que realizar uma nova quarentena de duas semanas e querem que isso aconteça. o mais rápido possível.

A equipe 'bianconera' tem Cristiano Ronaldo na Madeira, Miralem Pjanic no Luxemburgo, Sami Khedira na Alemanha, Gonzalo Higuaín na Argentina, Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa no Brasil, Szczesny na Polônia e Adrien Rabiot na França.