Estréia aleatória de Cristiano: marcou golaço e disseram que foi de Custódio

3 de agosto de 2002. Cristiano Ronaldo, aos 17 anos, entra em campo com o Sporting CP para fazer sua estreia não oficial. Foi contra o Betis em um amistoso de pré-temporada. O português marcou um belo gol, mas o narrador cometeu um erro.

Tanto o comunicador quanto a emissora atribuíram o gol a Custódio, que, curiosamente é hoje treinador do Sporting de Braga. O motivo do erro era a figura ainda desconhecida de um jovem chamado Cristiano Ronaldo.

Seu gol não deixou ninguém indiferente. Era a carta de apresentação dele. Com a explosão que o caracteriza, o atacante passou pelo goleiro rival e bateu a gol com pouco ângulo, conseguindo encobrir o adversário que estava no caminho.

O jovem Cristiano comemorou seu gol olhando para as arquibancadas e com um gesto de 'ok', enquanto o comentarista relatava (erradamente) como Custódio havia marcado um belo gol.