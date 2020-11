17 anos da estreia de Messi contra o Porto de Mourinho

Em 16 de novembro de 2003, o Barcelona fez um amistoso contra o Porto que ficou para a história. Na ocasião, com apenas 16 anos de idade, Messi fazia sua primeira partida pela equipe principal dos Blaugranas.

A equipe dirigida por Frank Rijkaard, na ocasião, perdeu por 2 a 0 no Estádio do Dragão, em Portugal, diante da equipe treinada por José Mourinho. Messi, com a camisa 14, entrou no lugar de Fernando Navarro e jogou cerca de 20 minutos.

Confira no vídeo acima momentos desse dia histórico, quando uma promessa de craque surgia para, em seguida, superar todas expectativas.

Desde então, o camisa 10 se tornar o maior vencedor do Bola de Ouro e viveu uma trajetória que soma 640 gols e 251 assistências.