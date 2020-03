Estreia histórica de Ronaldinho na prisão

Depois de ser detido no Paraguai por portar passaposte falso, Ronaldinho está tentando virar a página na prisão jogando futebol.

O brasileiro, que sempre tem a bola em mente, não hesitou em passar um bom tempo em uma das instalações da prisão.

Vários meios de comunicação apontam que ele jogou a final do torneio de prisioneiros e outros apontam que o que ele fez foi jogar uma partida amistosa (informal).

Iván Leguizamón, que acompanhou em detalhes a estréia histórica de Ronaldinho na Associação Especializada, afirmou que ele jogou graças às chuteiras que um policial lhe emprestou.

Da mesma forma, o jornalista informou que o time brasileiro venceu por 11-2 e ele marcou oito gols e o restante deu assistência.

Por outro lado, Leguizamón ressaltou que Negro Cumbiero e Villa Real foram os campões do torneio de presos, onde o ex-jogador do Barça foi a atração, apesar de não tê-lo disputado oficialmente. No fim, o brasileiro ficou sem o leitão de 16 kg que poderia ter ganhado caso não tivesse marcado.

'Juez Central', 'RCN' e 'Record', entre outros meios de comunicação, apontaram que o ex-jogador de futebol, em vez de disputar uma partida de exibição, venceu o torneio da prisão e venceu o 'premio' depois de marcar seis gols e dar cinco assistências.

Um vídeo circulou nas redes sociais onde aparece o ex-Barça, driblando vários adversários e marcando um bonito gol.

O jornalista da FOX Sports Paraguai, Nicolás Litix, confirmou a confusão gerada pelo brasileiro: "Todos os presos pedem para jogar com ele. Ele não está atrás das grades, está em uma área limitada".