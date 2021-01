Estrela de reencontro, Tevez já humilhou e foi humilhado pelo Santos nos tempos de Corinthians

Carlitos Tevez reencontra o Santos quase duas décadas depois de derrotar o time da Vila Belmiro na final da Libertadores de 2003, em pleno Morumbi, e 16 anos após defender o Corinthians, maior rival do Alvinegro Praiano. Apesar das boas lembranças ostentadas várias vezes no confronto contra o time da Baixada, o craque argentino também já foi humilhado pelo Peixe.

Rival da noite desta quarta-feira (05), na Bombonera, o time da Vila Belmiro deu o primeiro "batismo" a Tevez na sua chegada ao Brasil. Ainda em fevereiro de 2005, dias depois do atacante marcar seu primeiro gol pelo Corinthians, o calendário colocou o clássico na casa do adversário no caminho do camisa 10.

O duelo, que reunía grandes expectativas por opor o atacante já consagrado e titular da seleção Argentina contra Robinho, estrela em ascensão do Brasil e prestes a ser negociado com o Real Madrid, pouco teve de disputa.

Robinho deu um show em campo, marcando dois gols e ainda provocando o corintiano ao emular sua dança nas comemorações. Tevez, ainda longe de ter para si o time que seria campeão brasileiro daquele ano, apenas observou de longe o 3 a 0, a sua primeira derrota como atleta do clube do Parque São Jorge.

O desempenho de Carlitos melhorou no segundo encontro entre ambos, quando o Timão foi à mesma Vila já líder do Brasileiro, em 31 de julho daquele ano. Foi dele a jogada que culminou no gol de Roger, além de ser o melhor corintiano em campo. Robinho, que se despedia, pouco fez, mas viu Giovanni ser o cara do triunfo por 4 a 2 para o Peixe.

Os ares começaram a mudar a favor de Tevez por volta de setembro, quando estourou o escândalo da Máfia do Apito. O comprovado arranjo de jogos por parte do juiz Edilson Pereira de Carvalho acabou anulando o segundo revés na Vila e deu a ele a chance de retornar ao local para o seu primeiro triunfo.

Com contornos épicos, Carlitos desembarcou no Brasil horas depois de disputar um jogo de Eliminatórias entre Argentina e Uruguai. Classificado à Copa pela sua seleção, pediu para ser titular no jogo reagendado e levou a falta que resultou no gol de Betão, empatando o jogo por 1 a 1. O cansaço e uma lesão o tiraram da etapa final, mas o Timão acabou ganhando por 3 a 2, de virada, cimentando o caminho rumo ao título.

A cereja do bolo veio no dia 6 de novembro, com a grande atuação de Tevez pelo Corinthians: três gols e uma assistência na goleada "eterna" por 7 a 1 sobre o Peixe, no Pacaembu, resultado mais marcante de toda a sua passagem como jogador corintiano.

Antes de rumar para a Europa, porém, Tevez ainda teve mais um encontro amargo contra o Santos: um revés por 1 a 0 no Paulista de 2006, com gol de Geilson, deixando seu retrospecto final em duas vitórias e três derrotas contra o adversário desta quarta.