VÍDEO: estrelas do Tottenham reagem ao ver seus atributos no Fifa 21

O FIFA21 já está disponível. E um dos grandes focos de atenção está nos atributos dos jogadores, em que há milhões de usuários de olho. A EA Sports já publicou seu Top 10. No ProFootballDB, usamos valores de rendimento para fazer o nosso Top 10.

Não só os usuários estavam ansiosos para conferir os valores de cada jogador, mas a versão real dos atletas também. No vídeo acima, você confere a reação de estrelas do Tottenham ao descobrirem seus atributos no game.