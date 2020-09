Eterno Quagliarella: soma 16 temporadas consecutivas marcando na Serie A

Aos 37 anos, Fabio Quagliarella atua na Sampdoria em sua vigésima temporada na Serie A, onde continua sendo um sinônimo de gol.

O atacante voltou a fazer história neste sábado. Contra o Benevento, Quagliarella marcou o primeiro gol de 2020-21 e com isso somou 16 temporadas consecutivas marcando na elite do futebol italiano.

O jogador estreou em 1999 no Torino, time em que passou dois anos sem muito destaque. Foi para o Chieti, jogou na Serie C e na Serie B, voltou a Turim com o time na segunda divisão e assinou contrato com o Ascoli para jogar na primera.

Já estamos falando sobre a temporada 2005-06. Naquele ano, ele marcou três gols com o Ascoli, seus primeiros na Serie A. Desde já viveu então, constroi sua sequência de 16 temporadas seguidas balançando as redes adversárias.

Sua trajetória passou por Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli, Juventus, Torino e de novo o clube genovês. Ao todo, soma 165 gols em 469 partidas na elite do 'calcio'. História pura.