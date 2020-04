Eto'o foi conselheiro de Messi no Barcelona

Samuel Eto'o e Leo Messi formaram uma dupla de ataque e uma amizade verdadeira no Barcelona. A parceria em campo só acabou com a ida do africano para a Inter de Milão em 2009.

Agora, Eto'o lembra em declarações a 'DAZN' sobre a maneira como história dessa dupla começou.

"Ele estava subindo e descendo da base para o primeiro time. Já sabíamos que um dia Messi seria o que ele é. Estou feliz porque, graças a si mesmo, no final das contas", começou Eto'o.

O camaronês lembrou que tinha que lhe dar alguns conselhos para melhorar, mas enfatizou que o argentino conseguiu graças ao seu talento: "Segue sendo a boa pessoa que conheci. Um dia ele disse: 'Graças a Samuel, minha carreira mudou'. Ele teve que mudar dois ou três aspectos em sua carreira, mas o talento sempre teve. "

Como torcedor do Barcelona, ​​Eto'o ficou feliz com tudo o que o argentino realizou: "Estou orgulhoso e feliz por ver que ele escreveu uma história e que ainda não acabou".

Por fim, Eto'o mais uma vez elogiou sua maneira de ser: "O mais importante para mim é o garoto que ele é. Messi, como jogador, é apreciado e adorado por todos, mas ele é um encanto de garoto e tenho orgulho de continuar estando entre seus amigos".