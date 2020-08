Eto'o defende Vidal e sonha em treinar o Barcelona

Samuel Eto'o foi muito contundente quando se tratou de se expressar sobre um Barça sem Messi. Mas o portal 'Redgol' o contatou novamente para analisar o intenso dia-a-dia do Barça após a derrocada de Lisboa. E ali falou sobretudo de Arturo Vidal e do banco.

O camaronês quis dar palavras de incentivo ao jogador e reforçar sua figura no Camp Nou. “Arturo sempre foi um jogador do meu gosto e diferente, um 'box to box'. O Barça nem sempre teve esse tipo de jogador. Antes era mais 'tiki-'taka, mas Arturo traz outras coisas para este Barça e, como disse, temos de aproveitar todos os jogadores que temos, e temos de melhorar este elenco, para o bem de todos os que gostam do Barcelona”, defendeu.

Mas o ex-atacante prometeu mais palavras sobre a possibilidade de um dia ser treinador, algo que, claro, gostaria de fazer no Barça.

"Amo o Barcelona, ​​mas acho que tudo tem seu tempo. Claro, se um dia quiser ser treinador, treinar a melhor equipe do mundo seria uma grande emoção. Vivi momentos únicos neste clube e conheço a casa", ele contou.

Um mérito que segundo Eto'o teria a vantagem de ser "um menino de cor, porque não temos muitas oportunidades neste setor".