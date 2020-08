Eto'o: "Se Messi sair, vamos ter que mudar o nome do Barcelona"

Um dos atacantes do Barcelona mais icônicos dos últimos anos foi Samuel Eto'o. O camaronês fez parte da transição entre Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi e conhece muito bem o clube catalão. E justamente por isso, ele está preocupado com o futuro do time.

Após a goleada por 8 a 2 diante do Bayern de Munique, rumores sobre a saída de Messi começaram a tomar conta do Camp Nou. O argentino, que só atuou pelo Barcelona em toda sua carreira, estaria insatisfeito e infeliz com toda a situação interna do Barça. E isso preocupa o ex-atacante camaronês.

"Eu amo Messi como se ele fosse um filho meu, eu desejo só o melhor para ele", disse Eto'o ao 'TyC Sports'. "Barcelona é Messi e se ele decidir sair, teremos que mudar o nome do clube".

"Aqui em Barcelona, nós temos sorte de ter o melhor do mundo e da história, temos que fazer tudo o que for possível para que ele se aposente aqui", completou o ex-camisa nove blaugrana.

Os efeitos da derrota humilhante na Liga dos Campeões já começaram a aparecer. Nesta segunda-feira, o clube confirmou a demissão de Quique Setién. O favorito para assumir o comando do time é Ronald Koeman, treinador da seleção holandesa.

Embora tenha contrato com o Barcelona até junho de 2021, Messi estaria cogitando deixar a Catalunha já nesta janela de transferências. Recentemente, o craque comprou uma cobertura em Milão, perto da sede da Internazionale, uma das equipes mais interessadas no argentino.