"Eu disse a Zidane que preferia a irmã dele à sua camisa"

A cabeçada de Zidane no peito de Materazzi é uma das imagens mais emblemáticas da Copa do Mundo. Zidane, na prorrogação, foi ao vestiário por conta da agressão no que foi seu último jogo profissional. Ali ele pendurava as chuteiras.

Materazzi, em live no Instagram, revelou o que disse ao atual técnico do Real Madrid para que ele perdesse o juízo. E confirmou as teorias de que tinha sido em relação à sua família.

"Tivemos contato na área. Ele marcou o gol no primeiro tempo e Domenech me pediu para marcá-lo. Depois do primeiro choque, pedi desculpas e ele reagiu mal. No terceiro, fiz uma careta. Ele disse: 'Vou lhe dar minha camisa mais tarde ', e eu respondi que preferia a irmã dela à sua camisa".

Essas palavras foram suficientes para Zidane enlouquecer e carimbar o peito de Materazzi. Sem o francês, a Itália prevaleceria com o pênalti na Copa do Mundo de 2006.

Na live, Materazzi mostrou seu amor pelo Boca Juniors. O ex-jogador de futebol italiano usava a camisa 'Xeneize' quando revelou uma das grandes incógnitas no mundo do futebol.