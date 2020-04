O Flamengo vive uma lua de mel com a sua torcida. O time comandado por Jorge Jesus é o rival a ser batido tanto no futebol nacional como na América do Sul.

Um dos grandes nome desse time, o atacante Gabigol, conversou sobre a sua relação com o 'Míster" em uma entrevista para Alê Oliveira, do 'Esporte Interativo'.

"Eu e Mister temos uma coisa que é de pai e filho. Cumprimento ele com beijinho, abraço ele sempre. Então nós fizemos o exame (COVID-19) todos juntos, e o meu deu negativo e o dele deu positivo. Aí eu já achei estranho. Como que ele pegou e eu não? Depois, eu e os jogadores ligamos para ele, fizemos chamada de vídeo e ele disse que estava super bem. A gente já imaginava que o resultado dele seria negativo", explicou o atacante.

Em meio a paralisação do futebol no Brasil e no mundo devido a pandemia do coronavírus, Jorge Jesus, treinador do Flamengo, embarcou de volta para Portugal nesta seguda-feira. O luso ficará ao lado da família até que a situação volte a se normalizar.

"Falo muito com o Mister. Ele está bem, em Portugal. Deve estar vendo jogo até às 7h da manhã e estudando todos os times que a gente pode pegar", comentou o artilheiro da Libertadores e Brasileirão de 2019.

Desde que chegou ao Flamengo, Gabriel marcou 36 gols e deu 11 assistências em 46 jogos.