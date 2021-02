"Eu estava mais preocupado com a equipe coreana", diz treinador do Tigres

Hoje é o dia que todo torcedor do Palmeiras estava esperando desde que o clube venceu a Libertadores, a estreia no Mundial de Clubes da FIFA!

O Verdão encara, logo mais, o Tigres do México na semifinal da competição. Quem ganhar fará a grande final contra o vencerdor do duelo entre Al Ahly e Bayern de Munique.

Em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Palmeiras, Ricardo Ferretti, treinador do conjunto mexicano, garantiu conhecer muito bem a equipe brasileira: "Não creio que não há nada que não saibamos".

"O que vamos enfrentar contra os brasileiros não é estranho para nós. A equipe está encharcada, está enterrada no que é o Palmeiras, da forma do futebol brasileiro", completou o brasileiro naturalizado mexicano.

"Eu estava mais preocupado com a equipe coreana, porque o futebol brasileiro nós vemos quando queremos. Vemos muitas equipes sul-americanas", disse.

Por fim, pregou respeito ao adversário brasileiro. "É outra equipe que vamos enfrentar, como sempre, com respeito. No jogo passado, tínhamos um objetivo, o atingimos e agora tocamos para Palmeiras. Mesmo que seja brasileiro, chinês, coreano, italiano ou alemão, encaramos as partidas da mesma forma e amanhã não será exceção", concluiu.