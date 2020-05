"Eu fui melhor que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar"

Poucos jogadores e ex-jogadores têm a autoconfiança que Edilson demonstrou. O ex-internacional brasileiro garantiu ter sido um jogador melhor do que as atuais estrelas do futebol.

"Na minha época, eu era melhor que Neymar. Para ser melhor que eu, ele tem que vencer uma Copa do Mundo. O mesmo com Leo Messi, para ser melhor que eu, ele também tem que ser campeão do mundo", garantiu na Rede Bandeirantes.

Mas a demonstração de confiança de Edilson não parou por aí. "Cristiano é apenas força, ele chuta da direita e da esquerda, ele bate bem na bola com os dois pés. Mas eu sou mais habilidoso que ele", admitiu.

Seguindo esse tom, Edilson foi direto. "Sou melhor que Messi, Cristiano e Neymar". Poucas pessoas são capazes de dizer isso, estejam ou não certas. E é que o brasileiro depende de títulos coletivos.

Edilson foi proclamado campeão mundial na Coréia e no Japão em 2002, quando a 'Canarinha' conquistou sua quinta e por enquanto a última Copa do Mundo, já que o restante foi dominado por equipes europeias.

O jogador brasileiro foi importante nos esquemas de Scolari, participando de duas partidas como titular em um time que tinha craques como Ronaldo, Ronaldinho e Cafú.