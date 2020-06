"Eu já vi três vezes o Liverpool-Atlético"

O zagueiro brasileiro explicou como está sendo vivida a pandemia no Brasil, suas lembranças de rojiblanco e falou de alguns assuntos atuais do Atlético de Madrid.

Ele lamentou, por exemplo, que os problemas em seu país estão se agravando por conta da política. "Aqui no Brasil, o ruim é que há uma guerra política muito grande. Coisas foram feitas e coisas continuam sendo feitas pensando em política e não pensando no bem social. Agora estamos começando a sair. Muito mais largo do que todo o caminho percorrido na Europa", explicou.

"Foi uma quarentena muito precipitada. Tivemos uma curva mais plana, mas também mais duradoura. Espero que isso termine de uma vez por todas. Não há vacina, não sabemos o que fazer. Queremos voltar, queremos jogar novamente", acrescentou Filipe Luis.

Questionado sobre seu passado rojiblanco, o brasileiro foi irônico. "Quando você sai, as pessoas só se lembram dos bons momentos, nem se lembram de um jogo ruim que eu fiz. Me sinto muito vivo no futebol", disse ele sarcasticamente, ciente de ter cometido erros graves que o tempo curou.

E ele admitiu ter assistido o jogo em Anfield quase em loop. "O Atlético é capaz do impossível. Foi uma partida espetacular. Já a vi três vezes. Falei com todos os meus companheiros de equipe e com Cholo", disse ele, para terminar.