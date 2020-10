"Eu não descobri nada, Raúl já tinha tudo para brilhar"

Raúl Jiménez é um dos principais trunfos ofensivos tanto em seu clube, os Wolves da Premier League, quanto na Seleção Mexicana. O atacante está em ótima fase, algo que não surpreende o seu treinador no clube inglês, Nuno Espírito Santo.

“A qualidade e o talento dele são incríveis. Não descobri nada, Raúl já tinha tudo para brilhar. Talvez no início da sua carreira não tenha tido a continuidade necessária para sustentar o seu desempenho jogo após jogo”, reconheceu o treinador português em declarações aos Wolves.

Nuno ressaltou que o jogador só precisava de regularidade, algo que não tinha no Atlético de Madrid nem no Benfica e que isso o prejudicou. "Aqui no clube ele encontrou um espaço seguro, um espaço que lhe deu toda a confiança para realizar o que está fazendo", acrescentou.

Além disso, Raúl Jiménez escreveu o seu nome nas páginas de ouro do clube inglês, visto que é o maior artilheiro da sua história e a sua grande atuação na Premier League fez com que os grandes clubes da Europa o questionassem.