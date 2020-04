Ivan Rakitic voltou a ser alvo de rumores que o colocam longe do Barcelona. Na temporada em que menos entrou em campo pelo time catalão, o futuro de Rakitic vem vinculado a outros clubes.

"Eu não sou um saco de batatas", diz Rakitic ao jornal espanhol, que apresenta suas declarações na capa desta segunda-feira. O título da reportagem é "eu decidirei meu futuro". O jogador não se baseia nos desejos do clube caso a diretoria queira negociá-lo.

"Quero estar onde for valorizado. Se for aqui, ótimo, e se não for, será onde eu decidir", disse o meia croata, que não está disposto a ter seu destino comercializado, nem quer ser considerado uma moeda de troca.

Nas últimas horas, aumentaram as especulações envolvendo o retorno de Rakitic ao Sevilla, onde ele deixou uma lembrança muito positiva e é considerado uma lenda vermelha e branca. Também interessa ao Atlético de Madrid, que esteve atrás do croata em mais de uma ocasião.

"Cogitei sair no inverno, havia coisas de que não gostei", disse Rakitic após o fechamento do mercado. Em novembro, ele admitiu estar triste por receber poucso minutos em campo. "A bola foi tirada de mim", disse ele.