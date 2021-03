"Eu não teria deixado Cristiano sair do Real Madrid"

Sergio Ramos foi o convidado desta quinta-feira, 11 de março, de Ibai Llanos em seu programa 'Charlando tranquilamente' (Conversando tranquilamente) em seu canal da Twitch. Depois de conversar com outros jogadores como Gerard Piqué e Sergio Agüero, foi a vez do capitão do Real Madrid.

Para os mais confusos, a Twitch é uma plataforma na qual os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela/pintura digital), Inception7 (com jogos como Don't Starve Together e Escape from Tarkov) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos).

Num ambiente descontraído, o streamer não hesitou em perguntar sobre questões atuais, coma a recente eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões rapidamente entrando em cena. E Ramos não escondeu a alegria por isso ter acontecido.

“A satisfação de ver o Barça eliminado existe, tenho mais rixas com eles e é um rival. Além disso, Keylor Navas está no PSG. Não gosto de rir porque na próxima semana pode acontecer com a gnete. Não desejo mal a ninguém, mas por enquanto ainda estamos vivos. Porém, com a Atalanta é preciso ter cuidado", disse o zagueiro.

Da mesma forma, Ramos respondeu como viu a eliminação da Juventus de seu ex-companheiro de equipe Cristiano Ronaldo. "Isso mostra que o futebol está cada vez mais equilibrado. A Juve era a favorita, mas nenhum rival pode ser menosprezado. Contudo, a eliminação deles é indiferente para mim", disse ele.

A renovação e um adeus pela porta da frente

Depois disso, Ibai perguntou ao jogador sobre a grande questão que todos os torcedores do Real Madrid estão fazendo: sua renovação com a equipe merengue. O camisa '4' falou abertamente sobre isso e mostrou um desejo de que as coisas acabem se resolvendo. Seja com renovação ou com a separação de ambos os caminhos.

“Eu sou uma pessoa otimista e acredito no trabalho. E quando você trabalha as coisas acontecem. Mas não tem nada certo sobre a renovação, mais preocupado do que eu, ninguém está. Se no final eu acabar saindo, o que eu quero é sair com a consciência limpa. É o que eu gostaria. Gostaria de sair como acho que mereço, pela porta da frente depois de ter dado tudo pelo clube", disse.

Haaland ou Mbappé?

Ibai, depois, perguntou a Ramos sobre o futuro do Real Madrid e as possíveis contratações da equipe merengue para o próximo verão, com os nomes de Kylian Mbappé e Erling Haaland sendo os mais pronunciados nas últimas semanas.

O zagueiro elogiou as duas jovens estrelas do Paris Saint-Germain e do Borussia Dortmund, respectivamente, embora tenha deixado claro que, hoje e devido ao poder econômico do PSG, a transferência do norueguês parece a mais viável.

“Eu gostaria que os dois viessem, mas se um viesse, hoje, seria mais fácil contratar Haaland... Com Mbappé, a situação econômica é mais complicada. Não seria nada mal ter Haaland por conta de seu faro goleador, dos títulos, seu tamanho, sua velocidade... Seria mais fácil chegar a um acordo por ele, eu acho", disse.

A saída de Cristiano Ronaldo e o possível adeus de Messi ao Barça

Depois disso, Ibai colocou em cima da mesa os nomes dos dois grandes dominadores do futebol dos últimos anos: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. O jogador começou com uma avaliação de seu ex-companheiro de equipe e analisou o que sua saída significou para o Real Madrid.

“Com a saída do Cristiano, Cristiano perdeu e o Real Madrid perdeu. Eu não teria deixado ele sair”, garantiu Ramos bastante seguro sobre um jogador que foi para a Juventus após conquistar quatro das cinco Champions League disputadas entre 2014 e 2018.

Sobre Leo, Ramos também foi muito sincero e falou sobre como tem sido difícil nestes últimos anos encontrar o argentino em campo. "Temos sofrido isso nos melhores anos de sua carreira e tirando a alegria de não tir que encará-lo frente a frente, eu deixaria ele viver na minha casa se ele quisesse vir," explicou entre risadas.