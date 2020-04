"Eu nunca passei por algo assim na minha carreira"

O francês Paul Pogba reconheceu um grande "frustração" por culpa da lesão que o manteve afastado dos terrenos de jogo durante grande parte da temporada.

"Eu já voltei a treinar e dar toques na bola", disse o francês. "Estou frustrado há muito tempo. Agora estou quase lá, então só estou pensando a voltar a treinar totalmente com a equipe. Eu nunca tive algo assim em minha carreira. Isso me deixa com mais fome de voltar e me sair bem", disse em entrevista ao podcast oficial dos 'red devils'.

"Eu tive uma lesão no pé contra o Southampton no início da temporada. Eu carreguei isso por muito tempo, treinando e tentando jogar com ela. Depois que parei, descobri que eu tinha fraturado. Quando eu voltei, eu joguei contra Watford e Newcastle e senti novamente. Então tive que operar e agora estou aqui", completou.

Pogba terá que esperar um pouco mais para matar a vontade de voltar a jogar futebol, já que a Premier é uma das competições paralisadas pela pandemia do COVID-19.