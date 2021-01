"Eu odeio ficar no banco, sou um ganhador"

Liverpool e Manchester United se enfrentam nesse domingo em uma partida chave na luta pelo título da Premier League, já que o vencedor assume a ponta.

Paul Pogba, concedeu uma entrevista a 'Sky Sport' e falou sobre o seu momento no clube: "Me sinto bem física e mentalmente. Jogo e estou em forma. Obviamente, a equipe está me ajudando. Eles confiam em mim. Só tenho que me concentrar em campo, não importa onde jogue, dou o melhor de mim".

"Odeio ficar no banco, não gosto. Sou um ganhador, quero jogar e ajudar a equipe. E quando estou no banco e não entro, me sinto mal", completou o meia francês.

Além disse, Pogba justificou o seu baixo rendimento na temporada passada: "Foi difícil e estranho. A última temporada foi complicada par mim, com lesões. Algumas pessoas realmente não sabiam que eu jogava lesionado, com uma dupla fratura, tentando dar tudo", disse.

"Volta depois da operação foi como ter um tornozelo novo. Tentei voltar da melhor forma possível. E logo veio o coronavírus. Eu não estava na minha mellhor forma, a equipe não estava na sua melhor forma, mas pouco a pouco recuperamos o alto nível".

Por fim, o francês mandou uma mensagem para os seus critícos: "Sempre serei eu mesmo. As pessoas precisam entender isso. Não vou mudar, sou eu. Me ame ou não, eu sou assim, Paul. Agrado algumas pessoas e outras não".

"Penso nas pessoas as que faço feliz. A pessoas que criticam o meu estilo de jogo, meu penteado, que dizem que sou caro, não importa, é a opinião deles. Isso me dá mais vontade de trabalhar, por isso agradeço", concluiu.