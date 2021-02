"Eu preferia o suicídio a ter que sair da Roma"

Francesco Totti está muito magoado com a diretoria da Roma. Em entrevista à 'Bobo TV' com Christian Vieri, o lendário capitão 'giallorrosso' elaborou e garantiu que foi forçado a abandonar o clube em 2019, quando se demitiu do cargo no organograma do clube.

“Eu prefiro o suicídio a ter que sair da Roma”, disse Totti, revelando como se sentia na época: “Eu me imaginava na Roma para sempre. Então me colocaram entre a cruz e a espada, obrigando-me a tomar a decisão que eu nunca teria tomado".

“Sempre apoio a Roma. Fico zangado porque sou 'tifoso' e quero sempre terminar no mais alto ponto possível, mas espero poder trazer jogadores jovens de qualidade para Roma. Quero ajudá-los de fora, já que não sou bem recebido dentro", expressou.

Nesse sentido, lamentou não ter tido mais poder: “Eu teria gostado de ser o diretor esportivo. Não para ter poder sobre tudo, mas pelo menos uma capacidade de decidir sobre os jogadores. Teria feito melhor do que os outros, mas naquele contexto, foi o último dos últimos. Nunca estive envolvido nas decisões".

Além disso, lançou uma farpa direto ao proprietário Dan Friedkin, ao treinador Paulo Fonseca e ao dirigente esportivo Tiago Pinto: "Agora o clube ainda está nas mãos de estrangeiros. O treinador e o diretor esportivo são estrangeiros. Seria útil ter alguém no clube que sabia tudo sobre a Roma, que é o que falta neste momento".

“É uma coincidência que os grandes ex-jogadores não voltem? Acha que é uma coincidência? Se eu tivesse um clube chamaria todos que pudesse e daria cargos. Quem já jogou entende futebol. Rui Costa está fazendo grandes coisas no Benfica, por exemplo", disse.