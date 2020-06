"Eu poderia ser como Messi ou Cristiano, mas aproveitei a vida, eu bebia de vez em quando"

Meses atrás, Wesley Sneijder revelou que não queria tentar ser uma lenda do futebol. "Poderia ter sido como Cristiano e Messi, eu sei. Mas eu não queria e não me arrependo", confessou ele na 'FOX Sports'. Em uma conversa com o jornalista Gianluca di Marzio, ele se aprofundou.

"Eu poderia ter me tornado Messi ou Cristiano, mas não quis. Simplesmente não tinha vontade. Aproveitei a vida, bebia de vez em quando no jantar, e nesses detalhes estava a diferença", confessou novamente.

Certamente, sua carreira não foi ruim. Especialmente em 2010, quando ele atingiu o auge com a tríplice coroa na Inter (Liga, Champions e Coppa) e os reconhecimentos com a Bola de Prata e Chuteira de Bronze do Mundial, que também lhe renderam o quarto lugar na Bola de Ouro concedida meses depois.

A Espanha de Del Bosque, com o gol mágico de Iniesta na prorrogação, o privou de completar um ano que teria entrado na história e que poderia ter levado à conquista do prêmio de futebol da França (Messi e Xavi acabaram levando e Iniesta completou o pódio).

Foi aí que a descida começou, talvez voluntária. "Leo e Cristiano são diferentes, eles fizeram muitos sacrifícios. E tudo bem. Minha carreira, apesar disso, foi incrível", disse Sneijder.