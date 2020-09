Às vésperas da estreia do Tottenham na Premier League 2020/21, quando os Spurs recebem o Everton dentro de casa, José Mourinho concedeu entrevista coletiva e foi claro sobre suas intenções para o mercado.

"Estou muito contente com os jogadores que o clube já me deu. Não tivemos muito tempo para trabalhar desde que voltamos, depois foram para as seleções. São muitos problemas. Mas posso ser direto: sim, quero e preciso de um atacante. Mas quero deixar claro que o clube, a estrutura acima de mim, sabe que preciso e também quer contratar. Se vamos conseguir um? Honestamente acho que sim, porque precisamos de uma equipe equilibrada", disse Mourinho.

O técnico português ainda lembrou uma declaração desta semana de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool. "Jurgen dizia outro dia que o Liverpool não é um clube de oligarcas ou de um país. Nós passamos pelo mesmo. Não podemos ir ao mercado gastar uma fortuna em jogadores", acrescentou.

A estreia contra o Everton está marcada para o próximo domingo. Confira um trecho da entrevista de José Mourinho antes do início da Premier League.