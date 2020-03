"Eu só fumava quando bebia, mas bebia todo dia", diz ex-Real Madrid

Cicinho falou sem rodeios sobre os seus problemas com o alcoolismo em uma entrevista ao 'Estado de São Paulo'.

Cícero João de Cézare, conhecido como 'Cicinho', começou a beber ainda jovem. "Comecei a beber com 13 para 14 anos, quando fui para o Botafogo de Ribeirão Preto. Falaram que cerveja era legal, e eu tomei", disse

"Tudo começou com o primeiro gole e fui parar com 30 anos. Quase 20 anos bebendo. Até ir para o Atlético-MG era só cerveja, porque não tinha dinheiro. Depois que comecei a ter dinheiro, passei a beber de tudo. E cigarro eu fumei por 11 anos, de 1999 a 2010. Eu só fumava quando bebia, mas bebia, hein?! Todo dia", continuou.

"Percebi que estava exagerando quando perdi o prazer de realizar meu trabalho, de jogar futebol. Sempre fui apaixonado por futebol. Quando Deus dá um dom e a gente não sabe administrar, é porque tem algo errado. Não tinha mais prazer em entrar em campo, treinar e concentrar. Eu tinha 30 anos e estava jogando na Roma, em 2010", relata o ex-jogador de clubes como Atlético-MG, São Paulo, Real Madrid, Roma, Villarreal, entre outros.

O lateral, que viveu a glória do esporte e chegou a viver um drama pessoal, hoje trabalha para ser exemplo de que é possível superar as adversidades.

"O futebol foi uma fase na minha vida. Agora minha fase é mostrar meu testemunho e ajudar as pessoas a não caírem no caminho que caí para não chorarem lá na frente. Dou palestras motivacionais. Não tenho mais condições de jogar, minha mente é de ex-atleta, meu corpo já está acostumado", relatou.

"Há oito anos não tenho problema com álcool e cigarro, não traio minha mulher, vivo os princípios que Deus me pede. Espero que as pessoas olhem pelo lado de um auxílio, porque é triste ver grandes atletas do futebol brasileiro e mundial com o poder de influenciar pelo lado bom, mas influenciando pelo lado ruim", concluiu.