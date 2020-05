"Eu teria medo de jogar, suspender a Ligue 1 foi a melhor decisão"

A Ligue 1 foi cancelada e a decisão ainda gera comentários de todos os tipos. Para começar, Jean-Michel Aulas foi extremamente crítico com a decisão, mas nem todo mundo é contra.

Adrien Silva, um jogador do Mônaco, onde está emprestado pelo Leicester, falou do cancelamento do campeonato e foi a favor da decisão tomada.

"Há coisas mais importantes que o aspecto econômico ou o nosso desejo de jogar futebol. É sem dúvida a melhor decisão", ele disse ao portal 'Record'.

"Eu não me sentiria em posição de competir, teria medo por mim e por minha família. Além disso, a Bundesliga mostrou que a pressa não é boa, com todas as lesões que ocorreram", concluiu o meia.