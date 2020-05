"Eu tinha entendido que Bonucci iria ao Real Madrid"

Ambos já são uma dupla que entrou para a história do futebol italiano. Um muro com uma longa lista de jogos juntos no campo de jogo e lendas da Juventus que se separaram na temporada 2017-18, quando Leonardo partiu para o Milan.

Foi um curto período de tempo, já que a transferência durou apenas essa campanha. Na autobiografia de Chiellini, que está dando muito o que falar, o zagueiro falou um pouco sobre a decisão tomada por seu parceiro.

"Seu ano em Milão foi diferente e uma escolha errada. Ele não ficou em paz consigo mesmo e ficou abalado por mil razões e tomou a decisão. Tenho certeza de que se eu estivesse lá, isso o faria pensar em ficar. Com Conte aconteceu o mesmo em 2014", conta no livro.

Chiellini teria entendido outros destinos, como ir ao Santiago Bernabéu para defender a camisa do Real Madrid, mas ficou surpreso ao ver que a escolha era o Milan.

"Eu discuti com Leo quando tudo estava pronto e era algo sem lógica do começo ao fim. Eu tinha entendido que ele iria ao Real Madrid, mas... àquele Milan? O destino queria que tudo voltasse à ordem", continue.

Chiellini conclui nessas linhas de sua autobiografia com que "sempre saem quando não estou lá" para evitar uma saída ou causar uma mudança de opinião.