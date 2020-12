EUA mantêm domínio no ranking das seleções femininas de futebol

Estados Unidos, atual campeã mundial no futebol feminino, aumentou a vantagem sobre a Alemanha (2091) no topo do ranking, a única mudança nas dez primeiras colocações é a entrada do Japão (10) e a saída da Coreia do Sul, que cai para a 18ª posição.

A França mantém o terceiro lugar, apesar de estar perto de perdê-lo após um empate com a Áustria (20º) nas eliminatórias para a Euro 2022, mas a derrota dos Países Baixos contra os Estados Unidos em um amistoso mantém a ordem das cinco primeiros posições, que ficam completas com a Suécia.

Entre os dez primeiros, o Brasil segue em oitavo e a Espanha sobe uma posição na tabela divulgada nesta sexta-feira, na qual as maiores variações ocorreram em uma área inferior.

Treinada por Francisco Neto, Portugal, por sua vez, subiu uma posição e acabou este ano em 30º, o melhor lugar de sua história.

A classificação das seleções femininas

1. Estados Unidos 2192

2. Alemanha 2091

3. França 2032

4. Países Baixos 2023

5. Suécia 2009

6. Inglaterra 1999

7. Austrália 1963

8. Brasil 1958

9. Canadá 1958

10. Japão 1937

11. Noruega 1932

12. Espanha 1919

13. Itália 1877

14. Dinamarca 1868

15. China 1867

...

30º Portugal