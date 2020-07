"Europa? Estou muito mais preparado"

Um dos culpados que o Flamengo tenha conquistado a Libertadores e o Brasileirão é Gabigol. O ex-Inter de Milão foi um dos arquitetos da conquista das duas taças.

Em sua conversa com o 'AS', o atacante, que já é 100% do 'Mengão', falou se pretende ir para a Europa em um curto período de tempo.

"A oportunidade virá no momento certo, quando for bom para mim e para o Flamengo. Hoje sinto que estou muito mais preparado para enfrentar os desafios profissionais e pessoais de uma mudança de país", afirmou.

Em relação à ausência de público por conta do COVID-19, o brasileiro disse: "Os torcedores eram nosso jogador número doze. Tivemos que nos adaptar, mas é um momento em que você deve colocar sua saúde à frente do resto".

Por outro lado, Gabigol, que pretende voltar à Seleção Brasileira, lamentou a saída de Jorge Jesus e queria agradecer por tudo o que fez por ele: "Ele me ajudou muito na minha maneira de pensar e executar".

Finalmente, o 'killer' do Flamengo falou de Reinier, criado na categoria de base rubro-negra e atualmente no Real. "Ele é um garoto muito talentoso. Tenho certeza de que ele tem tudo o que é necessário para ter sucesso na Europa. O Real fez um investimento seguro e colherá os frutos no futuro", concluiu.