Europa League na Alemanha preocupa após novos casos de Covid-19

Poucos dias depois de a UEFA ter escolhido a Alemanha como país sede para a Europa League, os casos de coronavírus em diferentes partes do país causam preocupação sobre essa ideia. Segundo 'Sport', há quem já questione o plano devido ao risco de contágio.

O nível de propagação do vírus constatado pelo Instituto Robert Koch aponta o valor de 1,79 neste momento na Alemanha. Isso significa que 100 pessoas contagiadas pela Covid-19 infectam outras 179 pessoas.

Enquanto o número permanecesse abaixo de um, não há problema. Portanto, agora é necessário verificar se os diversos contágios registrados em vários locais preocupam o suficiente para mudar a sede da competição.

A programação dos jogos envolve o período de 10 e 21 de agosto, com as partidas das quartas de final, semifinal e final, todos de confronto única. Os jogos foram distribuídos pelas cidades de Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. As oitavas de final ainda não tiveram cronograma confirmado.