Europa League: prováveis escalações de Arsenal e Benfica

Arsenal e Benfica entram em campo nessa quinta-feira pela partida de volta dos 16 avos de final da Europa League.

Devido as restrições sanitárias impostas pelo governo do Reino Unido, a partida será disputada no Estádio Giorgios Karaiskakis, na Grécia.

No jogo de ida, em Roma, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1. Pizzi abriu o placar para os lusos de pênalti, enquanto Saka empatou para os inglesas.

Provável escalação do Arsenal:

Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Dani Ceballos, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.

Provável escalação do Benfica:

Helton Leite, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Gilberto, Taarabt, Pizzi, Weigl, Grimaldo, Rafa e Darwin