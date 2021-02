Europa League: prováveis escalações de Benfica e Arsenal

As emoções da UEFA Europa League estão de volta! Nessa quinta-feira, Benfica e Arsenal entram em campo pela partida de ida da fase 16 avos de final da competição no Estádio Olímpico de Roma.

Devido as restrições sanitárias impostas pelo governo português a partida não poderá ser disputada em Lisboa. Por isso, o duelo acontecerá em solo italiano.

As duas equipes não atravessam os seus melhores momentos na temporada. O Benfica é o 4º colocado no Campeonato Português, 13 pontos atrás do líder Sporting. Já o Arsenal é apenas o 10º na Premier com 34 pontos.

O arbitro da partida será o turco Cüneyt Çakir, auxiliado por Bahattin Duran e Tarik Ongun. O VAR é responsabilidade do italiano Massimiliano Irrati.

Provável escalação do Benfica:

Helton Leite; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl e Pizzi; Ewerton e Nunez.

Provável escalação do Arsenal:

Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Cedric; Xhaka e Ceballos; Saka, Smith Rowe e Pepe; Aubameyang.