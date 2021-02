Europa League: prováveis escalações de Braga e Roma

As emoções da UEFA Europa League estão de volta! Nessa quinta-feira, o Braga recebe a visita da Roma pela partida de ida da fase 16 avos de final da competição, no Estádio Municipal de Braga.

O Braga vem de cinco jogos sem perder no Campeonato Português (4V, 1E) e ocupa a terceira posição com 40 pontos. A Roma também vem bem no campeonato local, ocupanda a 3º posição com 43 pontos.

Para o duelo de logo mais, Carlos Carvalhal não poderá contar com David Carmo, Francisco Moura, Rui Fonte, Iuri Medeiros e Castro (lesionados). Já Paulo Fonseca não terá Zaniolo, Smalling e Kumbulla.

O árbitro da partida é o romeno István Kovács, auxiliado por Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. O VAR é responsabilidade de Juan Martínez Munuera.

Provável escalação do Braga:

Matheus Magalhães, Nuno Sequeira, Raul Silva, Tormena, Wenderson, Fransérgio, Al Musrati, Ricardo Esgaio, Ricardo Horta, Piazón e Sporar.

Provável escalação da Roma:

Pau López, Mancini, Cristante, Ibañez, Karsdorp, Gonzalo Villar, Veretout, Spinazzila, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko.