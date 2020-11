Europa League: prováveis escalações de Rangers e Benfica

As emoções da Europa League estão de volta! O Benfica de Jorge Jesus vai até Glasgow encarar o Rangers de Steven Gerrard. As duas equipes lideram o Grupo D com sete pontos, mas os lusos estão na frente devido aos critérios de desempate.

Você acompanha todos os lances da partida com BeSoccer PT!

Os encarnados não poderão contar com nomes como Otamendi (suspenso), Jean-Clair Todibo, André Almeida, Nuno Tavares e Pedrinho (lesionados) e Julian Weigl, Darwin Nunez e Taarabt (COVID-19).

A arbitragem fica por conta de Radu Petrescu, auxiliado por Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, todos da Romênia.

Provável escalação do Rangers:

McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Arfield, Kamara, Aribo, Kent e Morelos.

Provável escalação do Benfica:

Vlachodimos; Gonçalves, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pires e Chiquinho; Everton Cebolinha, Pizzi e Seferovic.