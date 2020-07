'Eurosport': Manchester City fecha um acordo com Ferran Torres

A situação do poderoso jogador formado na categoria de base valenciana não é simples em Mestalla. Sua renovação foi paralisada e seu futuro está bastante. Com isso, os 'citizens' pescaram em um rio conturbado e garantiram o "sim" do jogador.

A operação está, porém, longe de ser concluída. Ferran Torres ainda tem contrato até 2021 com o Valencia, então agora o obstáculo mais importante é: chegar a um acordo econômico com os 'ches' para que a assinatura do meio-campista de 20 anos se concretize.

No entanto, o City teria uma carta na manga. Se o jogador fosse forçado a ficar em Mestalla, seria liberado no ano seguinte de graça; um movimento que um Valencia que iniciou uma operação de saída para ajustar seu orçamento parece não querer que aconteça. Jogadores como Rodrigo, Parejo e Kondogbia (já com pretendentes) estão no centro das atenções.

Sempre de acordo com a fonte mencionada, o acordo foi fechado nesta quarta-feira, após reunião das partes. Ele assinaria um contrato longo com um salário anual substancial.

O Manchester City planeja apresentar uma oferta formal em breve e, se houver um rápido acordo, a assinatura de Ferran Torres pela equipe Guardiola se tornará oficial nas próximas semanas, tornando-o o primeiro na lista 'citizen'. após a resolução do TAS a seu favor, para que possam jogar a próxima Liga dos Campeões.