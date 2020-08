Evanilson e Luiz Adriano: artilheiros mantêm boa fase

O Palmeiras pagou caro por Rony e o Fluminense finalmente trouxe o ídolo Fred de volta. Mas neste 2020 os dois nomes incontestáveis dos ataques do Verdão e do Tricolor são respectivamente Luiz Adriano e Evanilson.

Nesta quarta-feira, no Maracanã, os dois balançaram as redes no empate por 1 a 1 no confronto entre cariocas e paulistas, válido pela segunda rodada do Brasileirão.

O primeiro a marcar foi Luiz Adriano. Aos 14 minutos de jogo, ele recebeu de Zé Rafael e bateu no canto de Muriel. Oitavo gol dele no ano (artilheiro isolado da equipe, contra sete de Willian Bigode).

Na etapa final, o camisa 10 palmeirense poderia ter definido a vitória, após passe de Lucas Lima, mas chutou para fora. Ainda assim, foi eleito o melhor em campo em eleição da TV Globo.

"Fico feliz, mas tive a oportunidade de fazer o segundo gol. Podia dominar, mas chutei de primeira para fora. Faltou um pouco de concentração no gol deles e acabamos saindo com o empate. Jogamos melhor que eles e tivemos mais oportunidades de gol", comentou.

Luiz Adriano, vale lembrar, já havia feito o gol do Verdão no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último sábado - a equipe levaria o título do Paulista nos pênaltis. Ano passado, contra o mesmo Fluminense, ele fez um hat-trick no Allianz Parque.

"Luiz é um jogador que define. Precisa de mais gente que enfie a bola para ele. O Brasileiro é diferente do Paulista. Jogos mais difíceis. É preparar bem para colocar ele na cara do gol, porque ele bota pra dentro, mas tem que colocar na frente do gol", afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo no Maracanã.

Evanilson e mais 10

Pelo lado do Tricolor, Fred teve uma noite a se lamentar. Foi desarmado no lance do gol de Luiz Adriano e ainda no primeiro tempo sentiu uma lesão, saindo para a entrada de Marcos Paulo aos 32 minutos. Evanilson virou a referência do ataque e não decepcionou. Pouco depois, aos 38, matou com estilo e contou com um desvio da zaga para fazer um belo gol.





Foi odo prata da casa emem 2020. Ele está só atrás de Nenê, que anotou nove. Elogiado por atuar em várias posições do ataque e finalizar bem com as duas pernas, o garoto de Xerém vai virando ameaça até para Fred no time titular - como mostram as reações da torcida abaixo.

Evanilson pode não ter saído com a vitória no Maracanã, assim como Luiz Adriano, mas, neste momento, os dois são as únicas certezas dos ataques de Flu e Palmeiras para a sequência do Brasileirão.