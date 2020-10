No próximo 18/10, o Corinthians recebe o Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão após ter vencido o Athletico-PR por 1 a 0.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Everaldo após a vitória, o atacante que deu o gol ao Timão aos 95 minutos. No vídeo, você confere também a festa do zagueiro Marllon, feliz por poder vestir a camisa do clube paulista.